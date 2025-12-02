'Tis the season: A guide to Twin Cities holiday shows
December 10, 2025
The Current is welcoming in December with our jam-packed guide to live holiday shows coming up in Minneapolis and St. Paul. Check out shows from The New Standards, Cornbread Harris, The Jayhawks, Maria & the Coins, and more. Your music-filled winter wonderland awaits.
Tuesday, Dec. 2
Christmas Dreaming with Stella Cole & The Laurels String Quartet: 7 p.m. at Dakota, Minneapolis
Christmas Dreaming with Stella Cole & The Laurels String Quartet: 9 p.m. at Dakota, Minneapolis
Wednesday, Dec. 3
The Holiday (2006) w/ pre-movie music by Favourite Girl: 7 p.m. at Parkway Theater, Minneapolis
Nicholas David: St. Nick’s Show and album release: 8 p.m. at Dakota, Minneapolis
Friday, Dec. 5
Debbie Briggs Vintage Jazz presents “A Very Vintage Christmas”: 8 p.m. at The Hook & Ladder Theater, Minneapolis
Kathleen Johnson’s Holiday Hang: 8 p.m. at Aster House, Minneapolis
The New Standards Holiday Show: 8 p.m. at State Theatre, Minneapolis
A Dizzy Holiday Special: 8:30 p.m. at Aster Cafe, Minneapolis
Christmas Punk Show: My Kid Banana with Lost Evidence and The Stabotuers: 9 p.m. at White Squirrel Bar, St. Paul (FREE)
Saturday, Dec. 6
The New Standards Holiday Show: 4 p.m. at State Theatre, Minneapolis
A Very Bad September Holiday Show: 7 p.m. at Black Forest Inn, Minneapolis
The Klezmatics - Happy Joyous Hanukkah: 7 p.m. at Dakota, Minneapolis
The New Standards Holiday Show: 8 p.m. at State Theatre, Minneapolis
Trailer Trash’s Trashy Little Xmas Show: 8 p.m. at Parkway Theater, Minneapolis
A Very Way Back Yard Christmas featuring The Way Back Yard and Sammie Jean: 8:30 p.m. at Aster Cafe, Minneapolis
Sunday, Dec. 7
Pat Donohue & Prairie All-Stars Christmas Show: 7 p.m. at Aster House, Minneapolis
Southside Aces: Christmas in New Orleans: 7 p.m. at Dakota, Minneapolis
Tuesday, Dec. 9
Travis Anderson Trio’s “A Charlie Brown Christmas”: 7 p.m. at Dakota, Minneapolis
Big Bad Voodoo Daddy’s Wild & Swingin’ Holiday Party: 7:30 p.m. at Pantages Theatre, Minneapolis
Travis Anderson Trio’s “A Charlie Brown Christmas”: 9 p.m. at Dakota, Minneapolis
Wednesday, Dec. 10
for KING & COUNTRY – A Drummer Boy Christmas: 7 p.m. at Orpheum Theatre, Minneapolis
Mark O’Connor’s Appalachian Christmas: 7 p.m. at Dakota, Minneapolis
Thursday, Dec. 11
for KING & COUNTRY – A Drummer Boy Christmas: 7 p.m. at Orpheum Theatre, Minneapolis
Karrin Allyson - Wintry Mix: 7 p.m. at Dakota, Minneapolis
Maria & the Coins 5th Annual Holly Jolly Christmas Show w/ Leslie Vincent: 7 p.m. at Icehouse, Minneapolis
Friday, Dec. 12
SNO BALL ‘25: 7 p.m. at PNA Hall, Minneapolis
The Jayhawks with Robyn Hitchcock: 7:30 p.m. at Fitzgerald Theater, St. Paul
The Blenders – Holiday Soul: 8 p.m. at Pantages Theatre, Minneapolis
Red Thread and Ponyfolk Sing Jingle Bells: 8 p.m. at The Cedar, Minneapolis
Sarah Morris & the Sometimes Elves: The 19th Annual Holiday Show: 8 p.m. at Icehouse, Minneapolis
Trailer Trash’s Trashy Little X-Mas: 8 p.m. at Hook and Ladder, Minneapolis
Saturday, Dec. 13
Northstar Original Revue Presents: NOR Holiday Party: 4:30 p.m. at Day Block Brewing, Minneapolis
Intoxicats Space Age Holiday!: 6:30 p.m. at Parkway Theater, Minneapolis
SNO BALL ‘25: 7 p.m. at PNA Hall, Minneapolis
The Jayhawks with Robyn Hitchcock: 7:30 p.m. at Fitzgerald Theater, St. Paul
The Blenders – Holiday Soul: 8 p.m. at Pantages Theatre, Minneapolis
Trailer Trash’s Trashy Little X-Mas: 8 p.m. at Hook and Ladder, Minneapolis
Sunday, Dec. 14
Ben Cook-Feltz's Holiday Shindig with Ann Reed and Zippy Laske: 2 p.m. at The Cedar, Minneapolis
The Blenders – Holiday Soul: 2 p.m. at Pantages Theatre, Minneapolis
Mannheim Steamroller Christmas: 3 p.m. at Orpheum Theatre, Minneapolis
Renaissance Holiday Market: 6 p.m. at The Cabooze, Minneapolis
The Aimee Mann & Ted Leo Christmas Show with Paul F. Tompkins, Nellie McKay, and Josh Gondelman: 7 p.m. at Fitzgerald Theater, St. Paul
The Peterson Family - ‘Twas the Jam Before Christmas: 7 p.m. at Dakota, Minneapolis
Monday, Dec. 15
The Peterson Family - ‘Twas the Jam Before Christmas: 7 p.m. at Dakota, Minneapolis
Tuesday, Dec. 16
Merry Christmas From José James: 7 p.m. at Dakota, Minneapolis
Tunes for Tots: 7 p.m. at The Cabooze, Minneapolis
Wednesday, Dec. 17
A Charlie Brown Christmas featuring Blue Ox Trio playing the music of Vince Guaraldi: 7 p.m. at Turf Club, St. Paul
Matt Wilson's Christmas Tree-O: 7 p.m. at Berlin, Minneapolis
Merry Christmas From José James: 7 p.m. at Dakota, Minneapolis
How the Lords stole Xmas: Lords of the Universe w. Dog Gamn, Emery Snow and the Flakes: 9 p.m. at White Squirrel Bar, St. Paul (FREE)
Thursday, Dec. 18
Making Noise For Toys: 6 p.m. at The Cabooze, Minneapolis
A Charlie Brown Christmas featuring Blue Ox Trio playing the music of Vince Guaraldi: 7 p.m. at Turf Club, St. Paul
HEYARLO Christmas: 7 p.m. at Berlin, Minneapolis
Riders in the Sky Present: Christmas the Cowboy Way: 7 p.m. at Dakota, Minneapolis
Adam Bohanan Presents A Very Funky Hanukkah Show: 7:30 p.m. at The Cedar, Minneapolis
Cornbread & Friends – Holiday Blues Show: 7:30 p.m. at Hook and Ladder, Minneapolis
HEYARLO Christmas: 9 p.m. at Berlin, Minneapolis
Friday, Dec. 19
Preservation Hall Jazz Band Presents: A Creole Christmas: 7 p.m. at Dakota, Minneapolis
18th Annual Yuletide Sweater Ball: 8 p.m. at Hook and Ladder, Minneapolis
Impromptu Christmas Project: 8 p.m. at Icehouse, Minneapolis
Rolling Stoners - A Very Green Christmas: 8 p.m. at Green Room, Minneapolis
Trailer Trash’s Trashy Little Xmas Show: 8 p.m. at Turf Club, St. Paul
Viva Knievel Sleigh Ball - A Holiday Spectacular: 8:30 p.m. at First Avenue, Minneapolis
Preservation Hall Jazz Band Presents: A Creole Christmas: 9:30 p.m. at Dakota, Minneapolis
Saturday, Dec. 20
Preservation Hall Jazz Band Presents: A Creole Christmas: 6 p.m. at Dakota, Minneapolis
The Belfast Cowboys “Musical Mistletoe”: 7:30 p.m. at Hook and Ladder, Minneapolis
Dan Rodriguez presents All I Want For Christmas Is Whiskey: 8 p.m. at Parkway Theater, Minneapolis
Festive Beats of Afrika with Carolyne Naomi, Diatoti, and Afrocontigbo: 8 p.m. at Cedar Cultural Center, Minneapolis
JD McPherson: Socks: A Rock N Roll Christmas Tour with Melissa Carper: 8 p.m. at First Avenue, Minneapolis
Trailer Trash’s Trashy Little Xmas Show: 8 p.m. at Turf Club, St. Paul
Preservation Hall Jazz Band Presents: A Creole Christmas: 8:30 p.m. at Dakota, Minneapolis
Le Cirque rouge Holiday Show: 9 p.m. at White Squirrel Bar, St. Paul (FREE)
Sunday, Dec. 21
XMas Jazz Show: 1 p.m. at White Squirrel Bar, St. Paul (FREE)
A Swingin’ Christmas with the Andrew Walesch Big Band: 5 p.m. at Dakota, Minneapolis
Anthony Shore's 13th Annual Christmas With The King: 7 p.m. at Parkway Theater, Minneapolis
A Very Beemer Christmas Pageant with Nelson Devereaux: 7 p.m. at Aster House, Minneapolis
A Swingin’ Christmas with the Andrew Walesch Big Band: 7:30 p.m. at Dakota, Minneapolis
Larry McDonough Quintet and Festivus and Other Twisted Holidays: 8 p.m. at Aster Cafe, Minneapolis
Monday, Dec. 22
Spending Christmas with Alicia Witt: 7 p.m. at Dakota, Minneapolis
A Winter’s Evening with Ryanhood: 7:30 p.m. at Parkway Theater, Minneapolis
Ella Grace MNtet Holiday Show: 7:30 p.m. at Berlin, Minneapolis
Zander & Clayton’s Folkin’ Christmas Coat Show: 9 p.m. at White Squirrel Bar, St. Paul (FREE)
Tuesday, Dec. 23
A Swingin’ Christmas with the Andrew Walesch Big Band: 7 p.m. at Dakota, Minneapolis
20th Annual Eve Eve Benefit Show: 8 p.m. at Icehouse, Minneapolis
Merry Clash-Mas: 9 p.m. at White Squirrel Bar, St. Paul (FREE)
Friday, Dec. 26
Twine’s Holiday Party “More the merrier”: 8 p.m. at The Cabooze, Minneapolis
Saturday, Dec. 27
Home for the Holidays: Soul Asylum with Tommy Stinson: 8 p.m. at First Avenue, Minneapolis
Sunday, Dec. 28
Trans-Siberian Orchestra: 3 p.m. at Target Center, Minneapolis
Trans-Siberian Orchestra: 7:30 p.m. at Target Center, Minneapolis
Monday, Dec. 29
Holiday Purgatory: 7:30 p.m. at Parkway Theater, Minneapolis
Tuesday, Dec. 30
Love Actually (2003) w/ pre-movie music by Colin Bracewell: 7 p.m. at Parkway Theater, Minneapolis